شكرا لقرائتكم أحمد حمودي يغادر مران الأهلي اليوم بعد تعرضه للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر أحمد حمودي لاعب الأهلى، مران الفريق اليوم مساء اليوم الاثنين، بعد تعرضه لإصابة خلال اشتراكه فى إحدى الكرات في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني مساء اليوم علي ملعب التتش.

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وتعرض أحمد حمودي لكدمة قوية في الوجه، وحاول اللاعب استكمال المشاركة في مران الأهلى بعد تدخل الجهاز الطبي لإسعافه لكنه لم يستطع فغادر أرض الملعب .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، المقرر لها مساء الأحد المقبل ببرج العرب في ذهاب دور الـ ٦٤ بدوري أبطال إفريقيا.