شكرا لقرائتكم مساعد أجيرى يقترب من قيادة الزمالك فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الإسبانى تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول سابقًا دائرة اهتمامات نادى الزمالك لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتولى تيتو جارسيا منصب الرجل الثانى فى صفوف الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى والذى رحل على خلفية خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مصر 2019 من دور الستة عشر.

خوسيه أنخيل جارسيا سان خوان، أو كما يطلق عليه تيتو جارسيا سان خوان، ولد يوم 25 فبراير عام 1974 بمدينة "سرقسطة" الإسبانية.

تيتو جارسيا صاحب الـ 44 عاماً كان لاعباً لكرة الصالات وحصل مع فريق ليبانتو سرقسطة على لقب الدورى الإسبانى موسم 1994 – 1995، وبطولة أوروبا مع تاليفيرا موسم 1997 - 1998، قبل أن يترك كرة الصالات ويخوض تجربة اللعب مع أندية إسبانية مغمورة، ليضع حداً لمسيرته فى ملاعب كرة القدم عام 2006.

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يمتلك تيتو جارسيا مسيرة ليست بالكبيرة على الصعيد التدريبى، وسبق أن تولى تدريب نادى فورمنتيرا لمدة عامين، وصل بالفريق لدور الـ 32 فى بطولة كأس إسبانيا موسم 2016 – 2017، وودع المسابقة بالخسارة أمام إشبيلية فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 14 – 2.

وكان فورمنتيرا فى ذلك الوقت هو الفريق الوحيد من دورى الدرجة الثالثة الذى تمكن من الصعود لدور الـ 32 فى بطولة كأس إسبانيا.

وفى الموسم التالى قاد الفريق للصعود إلى دور الـ 16 بعدما نجح فى الإطاحة بأتلتيك بلباو من دور الـ 32 فى مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1، قبل أن يودع المسابقة من الدور ثمن النهائى أمام ألافيس بعد الخسارة بنتيجة 4 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فى يوليو 2018 تعاقدت إدارة نادى اجيا الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية بإسبانيا مع تيتو جارسيا لتولى تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد، ولكن بعد مرور 3 أسابيع فقط، ودون أن يقود الفريق فى مباراة رسمية، قرر المدرب صاحب الـ 44 عاماً، فسخ تعاقده مع النادى من أجل مزاملة خافيير أجيرى فى الجهاز الفنى للمنتخب المصري، وسط حالة من الغضب الشديد سيطرت على إدارة النادي، نتيجة قرار تيتو جارسيا الذى جاء قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الجديد.