شكرا لقرائتكم صفقة زملكاوية وحيدة ضمنت مكانها فى التشكيل أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى الوقت الذى لم يستقر فيه الجهاز الفنى المؤقت للزمالك بقيادة طارق يحيى، على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراته المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن لاعب واحد من بين الـ11 صفقة مشاركته أمام بطل الصومال.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن محمد عواد حارس المرمى ضمن المشاركة بصفة أساسية مع الفارس الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، خاصة بعدما استقر الجهاز الفنى على أن يكون عواد على رأس ترتيب حراس المرمى ثم محمد أبو جبل ومحمد صبحى الحارس الثالث.

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أضاف المصدر أن الجهاز الفنى للزمالك، لم يشارك أكثر من لاعب أو اثنان من الصفقات الجديدة، وسيكون حريص على الاعتماد على القوام الأساسى فى المباراة المقبلة لعدم حدوث خلل فى الأداء، لافتًا إلى أن المباراة الودية التى سيخوضها الفريق الأبيض غدًا الثلاثاء أمام الشركة المتحدة، ستكون بمثابة اختبار لتحديد مدى جاهزية كل لاعب.

وتعاقد الزمالك مع 11 صفقة جديدة حتى الأن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.