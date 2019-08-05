شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يرفض دور "الكومبارس" فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى دور "الكومبارس" فى الموسم الجديد وعدم الجلوس على دكة البدلاء. وأبلغ أحمد فتحى الأوروجويانى مارتن لاسارتى برغبة فى المشاركة أساسيا فى مباريات الفريق الأحمر، فى ظل اعتماد "الخواجة" على محمد هانى". ويبدأ الأهلي مشواره ضمن منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، من الدور التمهيدي، بمواجهة "أطلع برة" يوم 11أغسطس الجاري في إطار لقاء الذهاب، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 و25 من نفس الشهر.

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