شكرا لقرائتكم أسامة نبيه مديرا فنيا لـ إف سي مصر خلفا لمحمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تولي أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق مسؤلية القيادة الفنية لنادي اف سي مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق للاعتراض علي الصفقات الجديدة. Advertisements كان نادي اف سي مصر قد صعد للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ الفريق، ليشارك فى الدورى الممتاز الجديد 2019 -2020. كان اف سى مصر خاض مباراة ودية أمس تحت قيادة محمد صلاح، أمام المصرى البورسعيدى باستاد الاسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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