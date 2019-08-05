شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يهزم الأنصار السعودي بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس، فوزا علي نظيره الأنصار السعودي بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين علي ستاد جهاز الرياضة العسكري استعدادا للموسم الجديد. سجل ثلاثية الطلائع مؤمن ابراهيم من ركلة جزاء وناصر منسي من ركلة جزاء ايضا ومحمد أبو المجد بوشا Advertisements وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب فضلا عن تمديد إعارة كابوريا واسلام سري بالإضافة لتجديد تعاقد علي الفيل ومحمد رزق وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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