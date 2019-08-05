شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يتفاوض مع مدافع الداخلية لضمه فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادى الإسماعيلى، باب المفاوضات مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية لتدعيم دفاع الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لاسيما بعد رحيل محمود متولى مدافع الفريق للنادى الأهلى، يجيد أبو اليزيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر.

ويعد محمود متولى واحدًا من العناصر الأساسية للنادى الإسماعيلى خلال المواسم السابقة، حيث كان يقدم مستويات رائعة رفقة الدراويش قبل انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمى.

ولعب محمود متولى 22 مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بإجمالى 1759 دقيقة سجل 6 أهداف وسدد 25 كرة بواقع 7 على المرمى كما نجح فى التصدى لأربعة تسديدات وقطع الكرة بإجمالى 92 مرة وقام بالتشتيت 48 مرة فيما نال الكارت الأصفر مرتين فقط ويأمل مسئولى الإسماعيلى فى إنهاء صفقة ابو اليزيد خلال الساعات القليلة القادمة.