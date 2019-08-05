شكرا لقرائتكم جلسة بين لاسارتى وعاشور قبل لقاء "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصه مع حسام عاشور قائد الفريق على هامش المران المسائي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

وجاءت جلسة المدير الفني مع قائد الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية ونقل تعليمات خاصة له.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل ببرج العرب في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال افريقيا.

فيما واصل، كريم نيدفيد لاعب الفريق اداء جلسات العلاج الطبيعي بمقر النادي بالجزيرة، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد الى المشاركة في المران الجماعي.

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وكان نيدفيد قد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، ويخضع لبرنامج علاجي وفقا للبرنامج الذي حدده له الطبيب المعالج له.

علي الصعيد ذاته، خاض محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ثلاثي الفري تدريبات منفردة اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري العام.

وقام ثلاثي الأهلي باداء جلسة في الجيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات المنفردة وفق البرنامج البدني الذي أعده اليخاندرو مخطط الأحمال لتجهيزهم للمشاركة الجماعيه.

وحصل الشناوي وسليمان وأيمن اشرف علي راحة اضافية بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم حصولهم على الراحة الكافيه علي غرار ما حدث مع باقي اللاعبين.