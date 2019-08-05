مصطفى محمد يقترب من قيادة هجوم الزمالك بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك العائد من الإعارة من قيادة الخط الأمامى للفريق الأبيض فى الموسم الجديد. ويتمتع مصطفى محمد بالقوة البدنية والإيجابية على المرمى فضلا عن قدرته على استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الخصوم الأمر الذى يرجح كفته فى الموسم الجديد. Advertisements ويملك الزمالك فى الهجوم المغربى خالد بوطيب الذى ما زال مصيره غامضا بشأن بقاءه أو رحيله عن القلعة البيضاء وكذلك عمر السعيد. ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

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