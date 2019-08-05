شكرا لقرائتكم إنتر يعير البلجيكي ناينغولان إلى كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم الاثنين عن إعارة لاعب وسطه البلجيكي رادجا ناينغولان إلى صفوف كالياري لموسم واحد، بعد 4 مواسم من انتقاله من النادي الجنوبي.

وعاد ناينغولان البالغ من العمر 31 عاما إلى كالياري دون وجود بند يسمح للأخير بشراء عقده بشكل نهائي، وذلك بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وقضى ناينغولان أربعة مواسم من قبل في صفوف كالياري وسجل سبعة أهداف خلال 137 مباراة خاضها مع الفريق بين عامي 2010 و2014.