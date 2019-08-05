المنتخب اليمني يحرز أول نقطة في بطولة غرب آسيا بتعادله مع سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

تمكن المنتخب اليمني، من احراز أول نقطة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق بتعادله اليوم أمام المنتخب السوري 1-1.

وسجل هدف اليمن محسن حسن قراوي، فيما سجل هدف سوريا فراس الخطيب.

المنتخبين حصدا أول نقطة لهما في البطولة، وكان منتخب اليمن خسر أمام نظيره الفلسطيني 1-0، في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب سوريا أمام لبنان 2-1.

ودخل المنتخب السوري المباراة بتشكيلة جديدة، فاجأت الجميع حين زج فجر إبراهيم المدير الفني، بـ 6 لاعبين جدد، أبرزهم فراس الخطيب وأحمد الدوني وباسل مصطفى وتامر حاج محمد وخالد مبيض.

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المنتخب السوري تسيد وسط الملعب لكن دون فاعلية، ولم يغامر بالهجوم السريع، فيما لعب المنتخب اليمني بتوازن مثالي بين الخطوط الثلاث، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول نجح محسن حسن قراوي من تسجيل هدف مباغت من هجمة مرتدة سريعة فشل الدفاع السوري في إبعادها في الوقت المناسب.

الهجمات السورية تواصلت من أجل التعديل، فأثمرت عندما نجح فراس الخطيب في تسجيل هدف التعادل مستغلا ارتباك الدفاع اليمني، قبل أن ترد العارضة تسديدة محمد المرمور.

بدوره فشل عمرو جنيات بالتسجيل حين واجه سالم العوض حارس اليمن، في المقابل أهدر محسن حسن قراوي فرصة ذهبية حين واجه خالد إبراهيم، لكنه تسرع في تعامله مع الكرة، فيما أقلقت تحركات أحمد السروري الدفاعات السورية.

ودافع المنتخب اليمني بثمانية لاعبين من أجل الخروج بنقطة التعادل التي نجح بخطفها من نسور قاسيون.