وفاة الدراج بيورغ لامبرخت بعد حادث في طواف بولندا

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لقي الدراج البلجيكي الشاب بيورغ لامبرخت (22 عاما) مصرعه الإثنين بعد حادث خلال مشاركته في طواف بولندا الدولي للدراجات الهوائية، بحسب ما أعلن فريقه لوتو-سودال.

وأورد الفريق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "المأساة الأكبر التي يمكن أن تحدث لعائلة بيورغ وأصدقائه وزملائه، وقعت... ارقد بسلام يا بيورغ".

وأتت هذه التغريدة التي أرفقت بصورة بالأبيض والأسود للدراج الراحل، بعد نحو ساعتين من إعلان الفريق أن لامبرخت "تعرض لحادث سقوط وتم نقله الى المستشفى".

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من جهته أورد حساب الطواف عبر "تويتر"، "لا كلمات قادرة على وصف هذه المأساة. بيورغ لامبرخت توفي على اثر حادث خلال مرحلة اليوم. كل تفكيرنا مع عائلته، أصدقائه، فريقه، وكل عالم الدراجات الهوائية".

ووقع لامبرخت ضحية سقوط قوي في المرحلة الثالثة من الطواف الإثنين، وأعلنت وفاته بعد نقله الى المستشفى.

وأفاد موقع "أونيت" الإخباري البولندي أن الدراج اصطدم بحاجز اسمنتي بعد نحو 30 كلم من انطلاق المرحلة، ومع بدء تساقط الأمطار. وأشار الموقع الى أن الدراج الراحل تلقى الاسعافات الأولية بداية في المكان، قبل أن ينقل في حالة حرجة الى المستشفى في مدينة ريبنيك بجنوب البلاد حيث أسلم الروح في غرفة العمليات.