ملخص نتيجة مباراة النصر والوحدة في ذهاب دوري ابطال اسيا 2019 دور الستة عشر

ملخص نتيجة مباراة النصر والوحدة الاماراتي اليوم ضمن ذهاب الدور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم، حيث سيتم إقامة القمة الكروية على استاد الفريق السعودي الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الخصم تساعده في بلوغ الدور التالي وإسعاد المشجعين، كذلك الحال لنادي الوحدة الذي سيخوض لاعبيه المباراة بجدية كبيرة للخروج منها بالتعادل على أقل تقدير، نتابع معكم نتيجة النصر والوحدة.

وتمكن العالمي من التأهل لهذا الدور بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، فيما تصدر الوحدة المجموعة الثانية على حساب العميد بعدما جمع 13 نقاط كانت كافية لوضعه في المقدمة، ويلتقي الفريقان إياباً في الثاني عشر من شهر اغسطس الجاري لتحديد الفريق الذي سيكمل المشوار القاري.

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يتولى الحكم العراقي علي صباح مهمة إدارة اللقاء على أرضية الميدان وسيعاونه أمير داوود وحيدر عبد المحسن والحكم الرابع مهند قاسم، وسيكون بإمكان كل مدير فني وضع تشكيلة مثالية من اللاعبين من أجل خطف الفوز من الآخر.

ملخص مباراة النصر والوحدة

استقر مدرب النصر على تشكيل لاعبيه وجاء كالتالي: براد جونز – مايكون بيريرا – سلطان الغنام – عوض خميس – عمر هوساوي – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو دي باولا – حمد المنصور – عبدالرزاق حمدالله.

انتهت مباراة النصر والوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم العالمي عن طريق عبد الرزاق حمدالله قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق المهاجم دا سيلفا.