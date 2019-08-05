مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا.. الموعد و القنوات الناقلة

مباراة الهلال والأهلي فى دورى أبطال آسيا ينتظرها كثير من مشجعى الهلال السعودى و الأهلى السعودى فى ذهاب دور الستة عشر، المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) فى مدينة جدة، المباراة ستقام يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2019، و مباراة العودة ستقام 14 أغسطس، جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الهلال والأهلي سوف يلعب في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودى ضد الأهلى السعودى

مباراة الهلال والأهلى سوف تذاع حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، على قناة beIN SPORTS HD 2 ، و سيعلق على المباراة سوار الذهب، كما تذاع المباراة أيضا على قناة بى أوت كيو الرياضية beoutq sport ، قد سبق للفريقان أن التقيا 4 مرات الموسم الماضي، حيث فاز الهلال مرتين في الدوري السعودي، و فى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال فاز كل فريق مباراة لكن الهلال فاز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الهلال السعودى و الأهلى السعودى

مباراة الهلال السعودى والأهلى السعودى ستقام يوم الثلاثاء فى

تمام الساعة الثامنة الا ثلث بتوقيت السعودية وقطر والعراق وفلسطين والبحرين والاردن وسوريا والكويت واليمن

تمام الساعة السابعة الا ثلث بتوقيت القاهرة و ليبيا والسودان

تمام الساعة السادسة الا ثلث مساء بتوقيت إنجلترا.

تمام الساعة السادسة الا ثلث بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

تمام الساعة السابعة الا ثلث مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

الساعة الرابعة الا ثلث ب بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة التاسعة الا ثلث مساء بتوقيت الإمارات.

أهلى جدة حصل على تسع نقاط و صعد كوصيفا خلف السد القطري 10 نقاط، والهلال السعودى جح فى التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن حصل على 13 نقطة.