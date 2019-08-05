الآن: تعرف على نتيجة القمة العربية بين النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا لقاء الذهاب

يلتقي اليوم فريق النصر السعودي مع فريق الوحدة الإماراتي ضمن مباراة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويبحث النصر عن الفوز خاصة أنه يستضيف المباراة على استاد الملك فهد الدولي، وتُقام مباراة الإياب بعد أسبوع في الإمارات، وتنتظر جماهير العالمي الظهور الجيد للفريق في الموسم الجديد.

مباراة النصر والوحدة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض والسابعة بتوقيت جرينتش والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت الأولى التي أسندت التعليق إلى المعلق المتميز حسن العيدروس.

من الجدير بالذكر أن العالمي قد أنهى الموسم الماضي بحصوله على الدوري بعدما اشتدت المنافسة بينه وبين الزعيم على الصدارة والتي استمرت حتى الجولة الأخيرة، وقد قام العالمي بالاستعداد للموسم الجديد بعقد معسكره التدريبي بالبرتغال استعدادا للموسم الجديد وخاض خلاله عدد من المباريات الودية التي تدرجت صعوبتها حسب رؤية الجهاز الفني.

نتيجة مباراة الوحدة والنصر

تشكيل النصر الرسمي للقاء: براد جونز – عبدالرحمن العبيد – عمر هوساوي – مايكون – سلطان الغنام – حمد آل منصور – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – عبدالرزاق حمد الله.