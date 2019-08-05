نهاية القمة: نتيجة مباراة النصر والوحدة الاماراتي اليوم في ذهاب دور الستة عشر من البطولة الآسيوية

نقدم نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم، يترقب الكثير من الجماهير العربية اليوم لقاء قمة يجمع بين فريقي النصر السعودي والوحدة الاماراتي في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يقام لقاء الذهاب على ملعب الملك فهد بحضور جماهير العالمي بينما سيكون لقاء العودة الأسبوع القادم ليتحدد بشكل نهائي حينها هوية الفائز.

مباراة النصر والوحدة

وقبل بداية المباراة المرتقبة والتي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة beIN sport HD1 بتعليق حسن العيدروس تحدثت تقارير صحفية عن نية ادارة النصر في الموافقة على رحيل النيجيري أحمد موسى جناح الفريق، وتأتي هذه الأخبار بعد اقتراب النجم الدولي ريبيري من الانضمام لكتيبة النصر في الموسم الجديد.

النصر والوحدة

وعلى الجانب الأخر تحدث المدير الفني لنادي الوحدة “شتاين” في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء موضحا أنه يثق في قدرات لاعبيه وهم جاهزين للقاء بعد فترة اعداد جيدة للغاية، وتابع حديثه مؤكدا على معرفته بنادي النصر وقد تابعهم مؤخرا ويعلم صعوبة اللقاء على الفريقين ولكنه يطمح بقوة لتحقيق نتيجة ايجابية.

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نتيجة مباراة النصر والوحدة

ويستهدف النصر الفوز بالبطولة ” بطولة دوري أبطال آسيا” هذا الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق البطولة القارية بعد نجاحه في تحقيق الدوري المحلي

تشكيل النصر الرسمي للقاء: براد جونز – عبدالرحمن العبيد – عمر هوساوي – مايكون – سلطان الغنام – حمد آل منصور – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – عبدالرزاق حمد الله.

دخول اللاعبين الآن، انطلاقة أحداث الشوط الأول على بعد ثوان من الآن