نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم | تألق واضح

نتيجة مباراة النصر والوحدة ، أشار الهولندي موريس شتاين، المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، أن مباراة النصر السعودي يوتيوب كورة اون لاين لن تكون بالسهلة، ولكن فريقه على أتم الاستعداد لخوض المباراة ويسعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بينا يطمح النصر إلى مواصلة واستكمال المشوار القاري على حساب الفريق الآخر.

تشهد الساحة الخضراء مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء الليلة، التاسعة بتوقيت السعودية، وحسب تصريحات المدير الفني للنصر السعودية فإن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير في ظل غياب أقوى اللاعبين بسبب الإصابة التي ما زالت لاحقة بهم منذ تأجيل موسم المبارايت.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

النصر الوحدة 1 1

تنتظر الجماهير التي تملأ استاد الملك فهد الدولي بالسعودية تلك المباراة على قدم وساق، وقد حدثت العديد من التغيرات في فريق النصر مؤخراً، أبرزها تغيير المدير الفني، عدم تغيير قائمة اللاعبين باستثناء انضمام المهاجم عبدالفتاح آدم إلى الصفوف، وضبط مجلس الإدارة.

وكشفت وسائل الإعلام، أن العالمي أحمد موسى يفكر في إلغاء التعاقد مع النصر السعودي، وسيحل محله اللاعب الفرنسي فرانك ريبيرى نجم بايرن ميونخ، وفي ذلك الإطار، يسعى الفريق إلى الانتصار الليلة للوصول إلى ستاد آل نهيان في الدور المقبل، نتيجة مباراة النصر والوحدة وشكراً لكم.