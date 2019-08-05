نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهام الايراني وموعد مباراة العودة بين الفريقين

خطى نادي الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال اسيا بعد الفوز ذهاباً على ذوب اهن الإيراني بهدفين مقابل هدف، قبل أسبوع من موقعة العودة بين الفريقين، ورغم تقدم الفريق الإيراني بهدف مباغت في الدقيقة السادسة، لكن الاتحاد عاد بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق المحترف لويس خيمينيز، وفي الدقيقة 72 يسجل زياد الصحفي هدف الفوز للعميد.، وتقام مباراة العودة يوم 12 أغسطس الحالي.

يقود هجوم الاتحاد اليوم ضد ذوب اهن أصفهان الإيراني الثلاثي المميز ويس خيمينيز، وكارلوس فيلانويفا، ورومارينهو.، ويأمل العميد في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي.

صرح خوسيه سييرا الميدر الفني لنادي الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراته ضد ذوب آهن اصفهان أن فريقه عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الخصم اليوم، وأن اللاعبون المتاحون خلال مباراة اليونم سكونوا على قدر المسئولية.