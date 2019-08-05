نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهام الايراني وموعد مباراة العودة بين الفريقين

خطى نادي الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال اسيا بعد الفوز ذهاباً على ذوب اهن الإيراني بهدفين مقابل هدف، قبل أسبوع من موقعة العودة بين الفريقين، ورغم تقدم الفريق الإيراني بهدف مباغت في الدقيقة السادسة، لكن الاتحاد عاد بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق المحترف لويس خيمينيز، وفي الدقيقة 72 يسجل زياد الصحفي هدف الفوز للعميد.، وتقام مباراة العودة يوم 12 أغسطس الحالي.
يقود هجوم الاتحاد اليوم ضد ذوب اهن أصفهان الإيراني الثلاثي المميز ويس خيمينيز، وكارلوس فيلانويفا، ورومارينهو.، ويأمل العميد في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي.
صرح خوسيه سييرا الميدر الفني لنادي الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراته ضد ذوب آهن اصفهان أن فريقه عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الخصم اليوم، وأن اللاعبون المتاحون خلال مباراة اليونم سكونوا على قدر المسئولية.
- بدأ العميد مباراة اليوم ضد ذوب أهن اصفهان بهجوم ضاغط بهدف تسجيل هدف مبكر، لكن دون خطورة على مرمى الفريق الإيراني.
- جاسم حداديغار يسجل هدف التقدم للفقريق الإيراني في الدقيقة الثامنة من ركلة ثابتة.
- الدقيقة التاسعة لويس خمينيز يسجل التعادل لنادي الاتحاد.
- مرت نصف ساعة على بداية مباراة الاتحاد ضد ذوب اهان والنتيجة تعادل إيجابي بهدف لمثله.
- انتهى الشوط الأول بين الاتحاد وذوب اهن اصفهان بالتعادل بهدف لهدف بعد احتساب دقيقتين وقت بدل ضائع.
- الاتحاد الأفضل في بداية الشوط الثاني، وكاد لويس خيمينز أن يضيف هدف ثاني في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
- الدقيقة 72 يسجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق زياد الصحفي.