زياد المولد يحسمها: نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم في الدور ثمن النهائي

يلتقي اليوم الاتحاد مع فريق ذوب آهن أصفهان في مباراة دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وينطلق اللقاء في الإمارات بدبي كأرض للاتحاد على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالمباراة يوم السبت الماضي بأسعار مناسبة لجماهير نادي اتحاد جدة.

مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان

ويلعب الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت ملعب المباراة بالإمارات والرابعة بتوقيت جرينتش العالمي، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق من أحمد البلوشي على أحداثها المرتقبة بشدة من جانب جماهير الاتحاد.

مباراة الاتحاد وذوب آهن

تُعد مباراة اليوم بالنسبة لجماهير الاتحاد بداية الموسم الجديد للفريق لذا ينتظر الجميع من الفريق تحقيق نتيجة جيدة وأداء قوي في دور الستة عشر من البطولة، وقد صعد الاتحاد كصاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية بينما صعد فريق ذوب آهن أصفهان كصاحب المركز الأول في المجموعة الأولى.

نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن

وأنهى نادي الاتحاد استعدادته القوية لمباراة اليوم يعد معسكر اتسم بالجدية وعدد من المباريات الودية التحضيرية والتي كان آخرها أمام الوحدة الاماراتي وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف

الدقيقة 7 الهدف الأول لفريق ذوب آهن من ركلة حرة مباشرة يضعها اللاعب قاسم في الزاوية اليسرى لفواز ويعاد النتيجة في الدقيقة العاشرة اللاعب خيمينيز، ثم في الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 71 يتمكن زياد الصحفي المولد من اضافة الهدف الثاني للاتحاد ونهاية اللقاء 2-1 للاتحاد