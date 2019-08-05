نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم الإثنين الموافق 5-8-2019 في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم، حيث تقام مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “زعبيل” بالإمارات، وستكون مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD 1، بتعليق خليل البلوشي.

تأهل الاتحاد إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، حصدهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في إثنين والهزيمة في أخرى، بينما حصد فريق ذوب آهن بطاقة عبوره لدور الـ16 من البطولة الآسيوية، متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم.

تشكيل الاتحاد اليوم

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني – عمار الدحيم – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: فيشيو -عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – خيمينيز

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالعزيز البيشي

نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان