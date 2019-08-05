الآن: نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم في ذهاب دور الستة عشر وعودة العميد بعد التأخر

نقدم نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم، أنصار العميد اتحاد جدة اليوم على موعد مع انطلاقة نارية للموسم الكروي الجديد حين يستضيفون في الامارات وعلى ملعب آل مكتوم بنادي النصر فريق ذوب آهن أصفهان الايراني في مباراة ذهاب دور الستة عشر من البطولة الآسيوية والتي يسير فيها الاتحاد بخطى ثابتة منذ الموسم المنقضي بعد موسم وصفته الجماهير أنه كان للنسيان.

مباراة الاتحاد وذوب اهن

وبعد الجدل الدائر منذ فترة حول مشاركة اللاعبين كمارا وجابر عيسى في اللقاء فقد قررت ادارة نادي الاتحاد عدم المجازفة واتخاذ مبدأ الحيطة باستبعاد اللاعبين من اللقاء للشكوك القانونية في مشاركتهما، حيث برغم تواجد جواز سفر سعودي مع اللاعبين إلا أن بطاقة الاحوال ليست موجودة، وتم اعلان القائمة المتجهة للامارات بدونهما.

مباراة الاتحاد وذوب آهن

وعلى صعيد الأرقام والتي يحبها الكثير من الجماهير قبيل انطلاقة كل مباراة فان الاتحاد لم يفز على الفريق الايراني في اللقائين اللذين تواجها فيهما، فكان التعادل الايجابي حاضراً في مباراة والثانية انتهت بفوز ذوب أصفهان، بينما يدعم التاريخ العميد في دور الستة عشر فالفريق لم يودع هذا الدور عند تواجده به منذ تعديل نظام البطولة

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نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن

وكان سييرا قد اختار الرباعي لويس خيمينيز، و كارلوس فيلانويفا ورومارينهو وإيميليانو لضمهم في القائمة الآسيوية للفريق والتي شهدت استبعاد المهاجم بريجوفيتش الذي سجل أهدافا مهمة الموسم الماضي

ويسعى سييرا لايجاد القوة الهجومية في مباراة اليوم أمام ذوب آهن، حيث سيغيب هداف الفريق في البطولة فهد المولد عن بقية المباريات بعد ايقافه لمدة عام من قبل اللجنة السعودية

تشكيل الاتحاد الرسمي كما تم الاعلان عنه: فواز القرني، سعود عبد الحميد، زياد المولد، عبد المحسن فالته، حمدان الشمراني، المالكي، فيتشيو، السميري، فيلانويفا وفي الأمام خيمينيز، رومارينيو