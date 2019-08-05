الحسم في العودة: تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم الاثنين 5-8-2019

يعود اليوم نادي اتحاد جدة للمباريات الرسمية في انطلاقة الموسم الجديد 2019-2020 بنكهة آسيوية حين يواجه الفريق العنيد ذوب آهن أصفهان في لقاء ذهاب الدور الاقصائي الأول في بطولة دوري أبطال آسيا دور ثمن النهائي، وتقام المباراة خارج أراضي المملكة وتحديدا في دبى بالامارات العربية المتحدة كالمعتاد.

مباراة الاتحاد وذوب اهن

وتحدث سييرا مدرب الاتحاد الذي استطاع بحنكته انقاذ موسم العميد السابق محليا وآسيويا عن المباراة والقائمة التي اختارها فأكد أن اختيار الأجانب كان صعبا ولكنه في النهاية توصل للمجموعة الأنسب التي سيعتمد عليها وأكد أن عنصر الانسجام بين اللاعبين سيكون حاضرا قريبا لاسيما المباريات المضغوطة في أغسطس.

الاتحاد وذوب اهن

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الاتحاد طاقمه الأساسي في المباراة ولما لا وهو صاحب اللقاء الأول وارتداء الفريق الايراني الطاقم الأخضر، وكان فواز القرني حارس مرمى العميد المتألق أكد أن زملائه قد طووا صفحة الموسم المنصرم، ويطمحون بكل جدية لبداية موسم قوية والمنافسة على البطولات المختلفة

نتيجة الاتحاد وذوب آهن

وقامت اللجنة الفنية والادارية بنادي اتحاد جدة بالاستقرار على استبعاد هارون كمارا وجابر عيسى من مباراة اليوم على خلفية عدم حملهما لبطاقة الهوية الوطنية والتي تنص عليها لوائح البطولة الآسيوية

وكان اتحاد جدة قد تأهل لدور الستة عشر في المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف الوحدة الاماراتي الذي يحل ضيفا على بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر اليوم في مباراة قوية