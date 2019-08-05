متابعة مباراة النصر السعودي والوحدة في ذهاب دور الستة عشر بطولة دوري الأبطال

مباراة النصر والوحدة اليوم في ذهاب دور الستة عشر اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019، على إستاد الملك فهد الدولي، ونتابع معكم المباراة بدون تقطيع على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات تعليق حسن العبدورس، النصر والوحدة اليوم

خاص الفريقان مبارتين فقط من قبل، وتعادلا في مباراة، وحقق النصر فوزًا واحدة على الوحدة بنتيجة 4-1 في عام 2012، تابع النصر والوحدة اليوم اليوم، ونتابع معكم كل جديد في حين توارد أخبار بخصوص هذا الشأن، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض والمتابعة الدورية الشاملة.

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