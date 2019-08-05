اليوم: نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن في لقاء ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا

يبدأ الاتحاد موسمه الجديد بمباراة صعبة أمام فريق ذوب آهن أصفهان بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، ويلتقي الفريقين في مباراة الذهاب بالإمارات التي اتخذها الاتحاد أرضاً له وقد أقام معسكره التدريبي بها، ويسعى الاتحاد لتقديم أداء جيد قبل انطلاق الموسم الجديد.

مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت دبي والسادسة بتوقيت القاهرة والرابعة في جرينتش، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق أحمد البلوشي على استاد استاد آل مكتوم بنادي النصر.

الاتحاد وذوب آهن

أنهى الاتحاد موسمه الماضي بالمركز العاشر من بطولة الدوري بعدما استطاع الخروج من منطقة الخطر بإقالة مدربه السابق، وقد أدى اتحاد جدة بشكل جيد خلال المواجهات التي جاءت بعد إقالة مدربه، وقدم الاتحاد عروضاً قوية في دوري أبطال آسيا واحتل المركز الثاني في المجموعة بخسارة وحيدة وتعادلين وثلاثة انتصارات.

نتيجة الاتحاد وذوب آهن اصفهان

وتحدث الكابتن حسن خليفة لاعب الاتحاد السابق أنه كان يتمنى أن يفتتح الاتحاد الموسم بمباريات الدوري والبطولات المحلية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة في الفريق

وقال أن مباراة اليوم صعبة للغاية مع فريق متمرس، وأن الجهاز الفني للعميد يعرف ذلك وأكد أن المدري التشيلي سييرا يحظى بثقة كبيرة من الجماهير ويعلم كل كبيرة وصغيرة في فريقه.