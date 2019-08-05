موعد مباراة النصر ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم والقنوات الناقلة

متابعة مباراة النصر والوحدة اليوم، الإثنين 5 أغسطس على موعد مع دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، نادي النصر يستضيف نادي الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر من البطولة على إستاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ومتابعة شاملة وحصرية حول الأخبار الرياضية.

نادي النصر يسعى لتقديم موسم جيد، ولم يصل للنهائي سوى نادي النصر السعودي، حيث حصل على الوصافة مرة واحدة فقط، بينما نادي الوحدة لم يصل للنهائي من قبل، النصر والوحدة اليوم بدون تقطيع، تابع ماتش النصر اليوم ضد الوحدة بدون تشفير.

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