ملخص نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان في دوري ابطال اسيا اليوم

فاز نادي اتحاد جدة على نظيره ذوب اهن اصفهان الإيراني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أسيا، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين بفضل لويس خيمنيز وزياد الصحفي، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 أغسطس القادم.

تشكيلة الاتحاد ضد ذوب اهان اليوم، فواز القرني لحراسة العرين، وفي خط الخلف سعود عبدالحميد، وعبدالمحسن فلاتة، وزياد المولد، وحمدان الشمراني، وفي منتصف الملعب عبدالإله المالكي، وخالد السميري، وإيميليانو فيتشو وفي الهجوم ويس خيمينيز، وكارلوس فيلانويفا، ورومارينهو..

صرح سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة، أن لاعبوه عازمون على تحقيق الفوز اليوم بنتيجة إيجابية قبل مقعة العودة والمقرر أن تقام يوم 12 أغسطس القادم.

تقدم ذوب أهان بهدف في الدقيقة السادسة سجله حدادايغار، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل سريعاً عن طريق اللاعب المحترف لويس خمينيز. في الدقيقة العاشرة.

وبعدها تتحول السيطرة لنادي الاتحاد الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر عن طريق حمدان الشهراني.