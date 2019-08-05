بالمواعيد.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في بداية مضغوظة للموسم الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مع استكمال بطولة كأس مصر (2018-19) وافتتاح المشوار الإفريقي، سيخوض الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية بداية مضغوطة للموسم الجديد (2019-2020).

وكان الأهلي دعّم صفوفه بالتعاقد مع كل من المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر ومحمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي "أفشة" من بيراميدز، بجانب تمديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي.

وتعاقد الزمالك مع 11 لاعبا: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافي، كريم بامبو وإمام عاشور، واستعاد خدمات مصطفى محمد ومحمود شيكابالا.

وكان الأهلي حصد لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك، بينما تُوج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه.

واستمر الأوروجواياني مارتن لاسارتي مديرا فنيا للأهلي، بينما قرر الزمالك إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، والاستعانة بخدمات طارق يحيى مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

- مباريات الأهلي:

يستهل الأهلي مهمة استعادة لقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 2013 حين يخوض أول مباراة في الموسم الجديد أمام "اطلع برة" بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيواجه الأهلي بعدها فريق بيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري على ملعب برج العرب.

ثم يخوض الأهلي لقاء إياب الدور التمهيدي في إفريقيا أمام "اطلع برة" أحد أيام 23/24/25 من أغسطس في مصر، حيث اتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة على الأراضي المصرية.

وإذا نجح الأهلي في تخطي بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر، سيواجه فريق حرس الحدود في دور الـ8 يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس على ملعب برج العرب.

وفي حال تجاوز الأهلي لحرس الحدود والعبور إلى نصف النهائي، سيلتقي أمام بتروجيت يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب.

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وإذا نجح الأهلي في تجاوز "اطلع برة" واستكمال مشواره الإفريقي، سيخوض الأحمر دور الـ32 أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر بمواجهة الفائز من مباراة (كانو سبورت الغيني وميكيلي إنتارتا الإثيوبي) خارج مصر.

وسيخوض الأهلي مباراة السوبر المصري (2018-19) أمام الزمالك حامل لقب كأس مصر يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر.

- مباريات الزمالك:

يفتتح الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب موسمين عن المشاركة في المسابقة القارية الأهم في إفريقيا بمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ثم سيخوض بطل الكونفدرالية مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته في منتصف أغسطس الجاري أحد أيام 16 أو 17 أو 18 بالإمارات.

وسيتجدد اللقاء بين الزمالك وديكاداها في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، الذي يُقام أحد أيام 23/24/25 من شهر أغسطس في مصر أيضا.

وفي كأس مصر، سيواجه الزمالك فريق مصر المقاصة في دور الـ8 يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس على ملعب السلام بالقاهرة.

وإذا نجح الزمالك في التأهل، سيواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس يوم الأحد 1 سبتمبر على ملعب الإسماعيلية.

ويلعب الزمالك في حال تجاوز ديكاداها في الدور التمهيدي والتأهل إلى دور الـ32 أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر أمام الفائز من مباراة (ال بي ار سي أويلرز الليبيري وجينيراثيو فوت السنغالي) خارج مصر.

وسيخوض الزمالك مباراة السوبر المصري (2018-19) أمام الأهلي حامل لقب الدوري يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر.

يُذكر أنه لم يتم تحديد موعد المباراة النهائية لكأس مصر، إلا أنها ستقام خلال العشرة أيام الأوائل من شهر سبتمبر، ومن المقرر انطلاق الدوري المصري للموسم الجديد (2019-20) يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر.