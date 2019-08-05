الزمالك يستعد لبطل الصومال بمباراة ودية الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، خوض مباراة ودية في الثامنة من مساء غدًا، الثلاثاء، أمام فريق شركة المتحدة، استعدادًا لملاقاة ديكاداها الصومالي.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، قرر خوض المباراة الودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل مواجهة بطل الصومال.

ويستعد الزمالك لملاقاة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.

ومن المقرر أن ينتظلم لاعبو الزمالك في معسكر مغلق بداية من يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للمواجهة التي ستقام الأحد بالبطولة الأفريقية.