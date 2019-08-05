براجا يحسم موقف أحمد حسن كوكا من الإستمرار في الفريق

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن نادي سبورتينج براجا البرتغالى قرار الابقاء على مهاجم الفريق احمد حسن كوكا، خلال الموسم المقبل.

وقالت شبكة SDNA أن المهاجم المصرى احمد حسن كوكا، لن يرحل

عن صفوف براجا البرتغالى فى ظل تمسك ناديه بخدماته .

واشارت الشبكة أن المدرب ريكاردو سا بينتو المدير الفنى لفريق براجا البرتغالي، أبلغ اللاعب برغبته

الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل، وعدم التفريط فيه فى ظل التألق الكبير الذى صاحب اللاعب خلال الموسم المنقضى.

يذكر أن الفرعون المصري، لعب الموسم الماضي معاراً إلى فريق أولمبياكوس اليوناني، وكان هداف للفريق، حيث أحرز 15 هدف، في البطولات التي شارك بها.