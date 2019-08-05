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إيمري يكشف حقيقة تعاقد آرسنال مع كوتينيو

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أوضح أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال، حقيقة ما يتم تداوله مؤخراً عن رغبة الجانرز في التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.   

ونفى إيمري خلال تصريحات لإذاعة كادينا سير

الإسبانية فكرة التعاقد مع نجم قائلاً "كوتينيو لاعب رائع، لكننا لم نناقش أبدا فكرة التعاقد معه في آرسنال".

وتعاقد أرسنال في الصيف الجاري مع كل من نيكولاس

بيبي و إيميليانو مارتينيز، لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد، والتي يفتتحها الجانرز بمواجهة نيوكاسل يوم السبت المقبل في .

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، في الأسابيع الماضية أشارت إلى اقتراب كوتينيو من الإنضمام إلى آرسنال، في ظل إحتمالية رحيل اللاعب  عن برشلونة.

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