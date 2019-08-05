عمر عصر يحرز ذهبيه بطولة إفريقيا لتنس الطاولة ويتاهل للمونديال

أحرز عمرو عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة لقب بطولة إفريقيا والمقامة حاليا في نيجيريا، ليحجز مقعده في بطولة كأس العالم. مقعده في بطولة كأس العالم. وحقق عصر ذهبية بطولة إفريقيا بالفوز على زميله أحمد صالح في المباراة النهائية، لتحصد مصر ذهبية منافسات الرجال بعدما حققت دينا مشرف ذهبية منافسات السيدات وتأهلت ايضا للمونديال. على زميله أحمد صالح في المباراة النهائية، لتحصد مصر ذهبية منافسات الرجال بعدما حققت دينا مشرف ذهبية منافسات السيدات وتأهلت ايضا للمونديال.

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