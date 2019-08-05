تدريبات جولدي اشغال شاقة استعداداً للموسم القادم

يواصل نادي جولدي تدريباته اليومية استعدادا للموسم القادم بالدوري القسم الثالث بقيادة احمد عيد عبدالملك المدبر الفني.

وتقام التدريبات علي ملعب نادي البلاستيك في التاسعة صباحا وتشهد قوة وتركيز شديد من جانب جميع اللاعبين وتشمل التدريبات علي فقرة لرفع اللياقه البدنية وتدريبات المرونة والرشاقة تحت قيادة محمد علي مخطط الاعمال الذي يتبع احدث الطرق في التأهيل البدني، ويؤدي الفريق بعض التدريبات التكتيكية والتي يركز خلالها احمد عبدالملك علي الاستحواذ ونقل الكرة في مساحات ضيقه.

ويحرص هاني سعيد رئيس النادي علي

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حضور التدريبات ويتابع كل كبيرة وصغيرة بالاضافة الي وجود ابراهيم ابوزيد مدير الكرة.

ويخوض جولدي مباراة ودية غدا الثلاثاء بمواجهة الشعلة السعودي كما سيواجه فريق المصرية للاتصالات يوم الجمعة يسعي خلالها الجهاز الفني للوقوف علي مستوي جميع اللاعبين سواء القدامي او الجدد.

وكان نادي جولدي برئاسة هاني سعيد قد دعم صفوفه بضم كل من احمد سعيد ميدو لاعب اسوان والانتاج الحربي السابق والافواري مقديشو وعبدالمحسن محمد

حارس مرمي النصر السابق وعمر عبدالخالق ظهير ايسر فريق ببا ويضم الجهاز الفني المعاون لاحمد عيد عبد الملك عبدالسلام نجاح مدرب عام وعلاء الطيار مدرب مساعد واحمد مصطفي مدرب حراس مرمي واشرف حامد مدير مدير التسويق والتعاقدات و محمد علي مخطط احمال ودكتور ممدوح طبيب الفريق. وبهاء للعلاج الطبيعي واسامة حليم المدير الاداري.

واكد هاني سعيد رئيس نادي جولدي ان هدفه هذا الموسم هو الصعود للممتاز ب وانه علي ثقة كبيرة في الجهاز الفني واحمد عيد عبدالملك وفي اختيارته للاعبين مشيرا الي انه تعاقد مع احمد عيد عبدالملك بناء علي اقتناعه به خاصة وانه يمتلك شخصية قوية ولديه رؤيه فنيه عاليه.