شاهد..النصر السعودي يتقدم علي الوحدة الاماراتي بهدف في الشوط الأول

انهي فريق النصر السعودي الشوط الأول من مباراته امام ضيفه الوحدة الاماراتي متقدماً بهدف دون رد في المباراة التي تجمعهما في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اسيا والمقامة علي ملعب ستاد الملك فهد .
سيطر النصر مبكراً علي مجريات اللعب محاولاً هز شباكالفريق الوحداوي بهدف مبكر يسهل له الامور فيما تبقي من عمر اللقاء، وهو ماتحقق في الدقيقة 17 بعد ان افتتح الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله التهديف برأسية رائعة علي يسار حارس الوحدة .
واصل النصر سيطرته علي مجريات اللعب دون تشكيل خطورة كبير من الجانبين حتي جاءت الدقيقة الاخيرة التي شهدت فرصة خطيرة لتعديل النتيجة الا ان دفاع النصر ابعد الكرة وهي في طريقها للشباك، لترتد بهجمة مرتدة انفرد علي اثرها حمدالله الذي راوغ مدافع الوحدة ببراعة لينفرد تماماً بحارس المرمي الذي تصدي لتسديدة المهاجم المغربي .
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