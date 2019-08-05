عماد النحاس: نبحث عن بديل لأحمد علي وهدفنا المربع الذهبي

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن الفريق يطمح في الموسم الجديد للتواجد في المربع الذهبي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية : "حاليًا نحن في المعسكر وحافظنا على القوام الاساسي للفريق، و قمنا ببعض التدعيمات وسيكونوا إضافة لنا".

وأشار : "نبحث عن صفقة مهاجم أفريقي لتعويض

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رحيل أحمد علي ولاعب رقم ١٠، ظهرنا بشكل جيد في الموسم الماضي وحصلنا على المركز الخامس، وأشكر الادارة على الدعم".

وتابع: " نحن نريد في الموسم الجديد التواجد في المربع الذهبي، ونتمنى ذلك، لانه بمثابة

الحلم بالنسبة لنا، وسنعمل بشكل أفضل".

وأضاف : "الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز قاموا بتدعيمات جيدة للموسم الجديد، وأتوقع منافسة قوية في الموسم المقبل، واتوقع عودة إنبي والإسماعيلي وسموحة مع حسام حسن، وتصحيح المسار لهم بعد ما حدث لهم في الموسم الماضي".

وأتم: "اتوقع أن أن هناك حوالي ثمانية أندية على الأقل سينافسوا بشكل قوي، و سيكون الدوري أقوى بالموسم المقبل".