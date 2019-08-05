غزل المحلة يواصل مبارياته التجريبية إستعدادًا لدوري القسم الثاني

يخوض فريق غزل المحلة فى الرابعة والنصف، عصر غدا الثلاثاء، بملعبه ثالث مبارياته التجريبيه امام فريق شربين أحد اندية القسم الثانى منطقة الدقهلية، ويأتي اللقاء فى إطار استعدادات الفلاحين، لمباريات دورى القسم الثانى المجموعه الثالثة.

وسوف يقوم خالد عيد المدير الفني للفريق بالدفع خلال هذه المباراة،

بعدد كبير من لاعبيه وخاصة الجدد للوقوف على مستوى كل لاعب من اجل الوصول إلى التشكيل الامثل الذى سيخوض به مباريات دورى القسم الثانى.

يذكر ان المحلة قد خاض مباراتين الاولى كانت امام دقادوس وانتهت بفوز الفلاحين

بسداسية نظيفة، وخسر فى الثانية امام نبروه بهدفين دون رد.

وسوف يختتم الفريق مبارياته قبل عيد الاضحى بمباراة الزرقا يوم الخميس القادم .

وقد صرح خالد عيد المدير الفنى للفريق الى انه لايهمه النتائج من خلال هذه المباريات، ولكنه يهدف الى إكساب اللاعبين حساسية المباريات، والوقوف على مستوى كل لاعب، لإختيار التشكيل الأمثل الذى سيخوض به لقاءات دورى القسم الثانى.