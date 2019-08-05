الزمالك يركز على الجانب البدني في المران المسائي

حرص طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجهازه المعاون علي أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حالياً خفيفة وجاءت عبارة عن تأهيل بالكرة سواء بالتسديد أو التمريرات القصيرة، مع عمل بعض الإطالات وقفز الحواجز القصيرة. خفيفة وجاءت عبارة عن تأهيل بالكرة سواء بالتسديد أو التمريرات القصيرة، مع عمل بعض الإطالات وقفز الحواجز القصيرة. ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعداداً للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا المقررة إقامتها الأحد المقبل.

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