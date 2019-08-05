تختتم الخميس المقبل الدوره التنشيطيه فى كرة القدم، التى نظمها مركز شباب بلتاج بلقاء فريقى بلتاج الذى يقوده عزيز نبيل المدرب العام السابق لغزل المحله والمدير الفنى لفريق 99 بالمحله وفريق العتوه، والذى يقوده تحكيميا الحكم الدولى وليد عبدالعزيز ومعه ياسر عوض. الدولى وليد عبدالعزيز ومعه ياسر عوض. وقد ضمت الدوره عشره مراكز شباب هى، بلتاج وكنيسة دمشيت وقطور والشين والعجرمه وسماتاى وميت الشيخ والعتوه . وقد اشاد جميع مسئولى مراكز الشباب المشاركة، نجاح الدوره تنظيميًا وكذا الاداء الفنى والسلوكى للاعبين خلال الدورة، التى اشرف على تنظيمها حسن عوض رئيس اللجنة وعزيز نبيل وبسيونى الشرقاوى وعبدالحميد الحاج وايمن القط. المشاركة، نجاح الدوره تنظيميًا وكذا الاداء الفنى والسلوكى للاعبين خلال الدورة، التى اشرف على تنظيمها حسن عوض رئيس اللجنة وعزيز نبيل وبسيونى الشرقاوى وعبدالحميد الحاج وايمن القط. وسوف يحضر هذا الختام رئيس مدينه قطور، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب التى شاركت فى الدوره . .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. ختام دورة مركز شباب بلتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.