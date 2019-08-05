وادي دجلة يفوز علي المتحدة بهدفين ودياً

حقق فريق وادي دجلة فوزاً صعبا علي فريق شركة المتحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي اقيمت اليوم ضمن استعدادات الفريق الدجلاوي لانطلاق الموسم الجديد . في المباراة الودية التي اقيمت اليوم ضمن استعدادات الفريق الدجلاوي لانطلاق الموسم الجديد . وسجل الثنائي حسام عرفات ومروان حمدي هدفي وادي دجلة خلال المباراة .



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