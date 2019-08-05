اونلاين | NOًW كورة لايف مشاهدة مباراة Al Wahda بث مباشر النصر والوحدة بث مباشر يلاشوت حصري مشاهدة النصر كورة أون لاين

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مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد “الملك فهد الدولي”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ونظيره الوحدة الإماراتي، ضمن ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: برادلي جونز

في الدفاع: سلطان الغنام، برونو أوفيني، مايكون، عبدالرحمن العبيد

في الوسط: عبد العزيز الجبرين، الخيبري، الدوسري، جوليانو، أحمد موسى.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

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بينما جاء تشكيل الوحدة المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشامسي

في الدفاع: محمد المنهالي، الكربي، حمدان الكمالي، تشانج ووريم

في الوسط: فواز عوانه، منصور الحربي، ليوناردو، خليل الحمادي، إسماعيل مطر.

في الهجوم: سبيستيان تيجالي.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر kora live، ويذكر أن نادي النصر تأهل لدور الـ16، بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدر ذوب آهن أصفهان الإيراني.

بينما تأهل الوحدة إلى الدور ذاته، بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني الاتحاد السعودي، مشاهدة مباراة النصر والوحدة حصريًا KORA GOAL.