اونلاين | رابط يلا شوت Al Nassr مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت بلس بث مباشر النصر بدون تقطيع دوري ابطال اسيا yalla shoot

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره الوحدة الإماراتي، في تمام الثامنة مساء الأثنين بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستجرى المباراة على أرضية ستاد “الملك فهد الدولي”، وسيتم إذاعة المباراة النارية حصريًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

ويدخل نادي الوحدة المباراة وعينه على تحقيق الفوز الأول في تاريخه على الفريق السعودي، ولن تكون المباراة سهلة على الفريق الإماراتي في ظل مواجهته لبطل السعودية.

بينما سيدخل النصر المباراة مدعمًا بتكرار سيناريو 2012، بعدما حقق العالمي فوزًا ساحقًا امام الوحدة بنتيجة 4/1، في دورة نادي الوحدة الدولية.