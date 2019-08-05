اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت.. بث مباشر Al Nassr ضد Al Wahda يلا شوت الجديد

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد “الملك فهد الدولي”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ونظيره الوحدة الإماراتي، ضمن ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الثامنة مساء الأثنين الموافق 5 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق فوز كبير يضع به قدمًا في الدور القادم، لمواصلة تألقه محليًا في الموسم الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن العالمي نجح في الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم، بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال استمر حتى الجولةى الأخيرة للمسابقة.