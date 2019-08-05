رياضة | فيديو جديد يكشف كذب الإعلام المدريدي بشأن علاقة ميسي وجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو جديد يكشف كذب الإعلام المدريدي بشأن علاقة ميسي وجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول البعض اشعال أزمة غير حقيقية بين الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، وزميله بالفريق أنطوان جريزمان والمنتقل حديثًا للفريق الكتالوني قادمًا من أتليتكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر برنامج "خوجونيس" الاسباني مقطع فيديو يظهر فيه جريزمان يحاول مصافحة زميله ليونيل ميسي وسط تجاهل من اللاعب الأرجنتيني خلال مباراة برشلونة وأرسنال، وفسر البعض هذا الموقف بوجود أزمة بين الثنائي وأن ميسي لا يرغب في تواجد النجم الفرنسي ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

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ولكن انكشفت حقيقة الأمر اليوم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر فيه ميسي وهو يرد تحية جريزمان بشكل طبيعي ولكن جاء الرد متأخرًا، حيث أن النجم الأرجنتيني لم يكن منتبهًا، لتحية زميله الفرنسي أثناء خروجه من المباراة.

ومن يدعون وجود أزمة بين ميسي وجريزمان، هم أنفسهم من نشروا أخبار حول توتر العلاقة بين اللاعب الفرنسي ولويس سواريز نجم البارسا، وهو أمر لا أساس له من الصحة خاصة وأن مباراة الأمس بين أرسنال وبرشلونة شهدت مصافحة حارة بين اللاعبين أثناء خروجهما من الملعب.

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره آرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب كامب نو في بطولة كأس جوان جامبر الودية.