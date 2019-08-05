رياضة | الزرقا يخسر من بورفؤاد ويواجه غزل المحلة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزرقا يخسر من بورفؤاد ويواجه غزل المحلة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا، من نظيره فريق بورفؤاد، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب رأس البر، استعدادا للقسم الثاني.

تقدم بورفؤاد بهدف في الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد الروسي، وفي الشوط الثاني أضاف محمود الكنج الهدف الثاني، ثم أحرز فريق الزرقا هدفه عن طريق لاعب إفريقي يخضع للإختبار.

وسبق لبورفؤاد الفوز على مركز شباب العاشر 10-0 والتعادل مع المصري 1-1 والخسارة من الإسماعيلي 1-0 قبل التغلب على الزرقا 2-0، بينما سبق للزرقا التعادل مع بدواي 2-2 ومع شربين 0-0.

ومن المقرر أن يحل الزرقا ضيفا على غزل المحلة يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءاته الودية استعدادا للقسم الثاني.