رياضة | بالوتيلي على أعتاب الدوري البرازيلي

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أكد مسؤولو نادي فلامنجو اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" في وقت سابق أن بالوتيلي يجري محادثات مع فلامنجوالبرازيلي بشأن انتقاله إليهم.

وأخبر رئيس النادي البرازيلي رودولفو لانديم في تصريحات صحفية: "إنه لاعب رائع ونحن على تواصل معه"

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وتابع حديثه: "لقد أبدى اهتمامه باللعب مع فلامنجو ، لكن لم يتم تحديد أي شيء بعد".

وينتظر أن يكون اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ثاني إيطالي ينضم إلى فريق من أمريكا الجنوبية هذا الصيف بعد انتقال دانييلي دي روسي إلى بوكا جونيورز.

وكان بالوتيلي قد انضم إلى أولمبيك مارسيليا في يناير الماضي مجاناً بعد فسخ تعاقده مع نيس الفرنسي.