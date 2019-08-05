رياضة | إنتر ميلان يتفاوض مع نجم روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يتفاوض مع نجم روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مسؤولو نادي إنتر ميلان محادثات جادة مع ممثلي المهاجم البوسني إيدين دجيكو من أجل ضمه من صفوف روما وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن مسؤولي إنتر يريدون ضم دجيكو ولكن لم يتم الاتفاق على المقابل المادي ولكن في روما حددوا مبلغ 20 مليون يورو.

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وكان وكيل أعمال دجيكو حاضراً في الإنتر اليوم الإثنين وإذا لم يتم التوصل لاتفاق سيتم إلغاء المفاوضات رغم حاجة الفريق لمهاجم رقم "9" جديد.

الجدير بالذكر أن دجيكو انضم لصفوف روما في 2011 قادماً من مانشستر سيتي وهو يعد الهداف التاريخي لمنتخب البوسنة.