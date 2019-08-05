رياضة | ديروط يمطر شباك القوصية برباعية.. وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يمطر شباك القوصية برباعية.. وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروي الأول بنادى ديروط الرياضى فى تحقيق الفوز بمباراته الودية أمام القوصية الرياضي بنتيجة 4/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت الفريقين بملعب استاد الأربعين باسيوط .

وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى لديروط على تجربة جميع لاعبي الفريق وتنفيذ العديد من الجمل الخططية والتكتيكية والاطمئنان على تطور مستوى اللياقة البدنية للاعبين .

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ونجح فى إحراز أهداف ديروط كلا من على قرنى "هدفين" وأحمد منصور ومحمد رمضان.

وشهد اللقاء حضور المحاسب محمد صلاح رئيس مجلس إدارة نادي ديروط الرياضى كما حرص وائل حبيب مدير الكرة السابق ببنى سويف على حضور المباراة ولقاء الجهاز الفنى للفريق .

واحتل ديروط المركز السادس برصيد 36 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضى .