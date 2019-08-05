رياضة | إنقلاب في برشلونة

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن لاعبي برشلونة في حالة إستياء من زميلهم الهولندي فرانيكي دي يونج، بسبب تصريحاته عقب مباراة البرسا أمام آرسنال في نهائي كأس خوان جامبر.

وقال دي يونج عقب مباراة آرسنال والتي فاز بها برشلونة بنتيجة هدفين وهدف، وحصل من خلالها اللاعب الهولندي على جائزة أفضل لاعب في المباراة :" لم نلعب مباراة جيدة، وأعتقد أننا يجب أن نملك معدل ضغط أعلى بعد خسارة الكرة".

وعن جائزة أفضل لاعب في المباراة قال دي يونج: "جائزة أفضل لاعب في المباراة؟ لا أستحقها".



ويري بعض لاعبي برشلونة أن تصريحات دي يونج غير مسؤولة ومن شأنها التدخل في أمور تخص المدير الفني للفريق وهذا أمر غير مقبول في الفريق الكتالوني.