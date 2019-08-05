رياضة | لاسارتي يطرد 14 لاعباً من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطرد 14 لاعباً من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي صدمة قوية لـ14 لاعبا داخل صفوف الفريق قبل الإعلان الرسمي عن القائمة المحلية للموسم الجديد.
واستقر لاسارتي على استبعاد 14 لاعباً من القائمة المحلية ما بين راحلين على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في الصيف الجاري.
واستبعد مارتن لاسارتي اللاعبين محمد نجيب وأحمد علاء ومحمود الجزار وباسم علي وحسين السيد وهشام محمد وأكرم توفيق ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وناصر ماهر وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان.