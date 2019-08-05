رياضة | لاسارتي يطرد 14 لاعباً من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطرد 14 لاعباً من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي صدمة قوية لـ14 لاعبا داخل صفوف الفريق قبل الإعلان الرسمي عن القائمة المحلية للموسم الجديد.

واستقر لاسارتي على استبعاد 14 لاعباً من القائمة المحلية ما بين راحلين على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في الصيف الجاري.