رياضة | الفرج يأتي.. برشلونة يلامس الحلم ويقترب من ضم "الساحر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرج يأتي.. برشلونة يلامس الحلم ويقترب من ضم "الساحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، اقتربت من ساعاتها الحاسمة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي باريس سان جيرمان عرض اللاعب البرازيلي "نيمار" علي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن "نيمار" يرفض تلك الفكرة وينتظر الإنتقال لصفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني.

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ويسعي نادي باريس سان جيرمان لإنهاء أزمة "نيمار" وتحديد واجهته الجديدة قبل بداية الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن نيمار يثق تمامًا في رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف والانتقال لصفوف برشلونة.

ويواجه برشلونة صعوبة في حسم صفقة نيمار في ظل تمسك النادي الباريسي بالحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي، ويرفض كافة العروض المقدمة من النادي الكتالوني لحسم الصفقة.