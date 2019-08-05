رياضة | نجم برشلونة "المنبوذ" على رادار إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة "المنبوذ" على رادار إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي، قد دخل في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن إيفرتون دخل المنافسة لضم النجم الكرواتي، لتدعيم خط وسطه، حيث أكد ماركو سيلفا مدرب الفريق الأزرق على رغبته بسرعة ضم اللاعب.

وكانت عدة تقارير إسبانية، قد أكدت على أن راكيتيتش لا يريد الرحيل عن ملعب كامب نو، كما انه لا توجد نية لدى مديره الفني إرنستو فالفيردي للتخلي عنه، علمًا بأنه من أهم اللاعبين في تشكيل البارسا الأساسي بالموسمين الماضيين.